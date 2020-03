Coronavirus, mille euro per il San Giuseppe dalla sezione empolese di Fidapa BPW Italy

La solidarietà non si ferma. Anche la sezione empolese di Fidapa BPW Italy (Federazione italiana donne arti professioni e affari) si mobilita a sostegno dell’ospedale “San Giuseppe” dell’Asl Toscana centro, donando mille euro nella lotta al Coronavirus. Nessuno si salva da solo. Ciascuno è parte integrante della comunità cui appartiene. E questa comunità va sostenuta soprattutto quando è in gioco la salute e la vita delle persone.

“In questa situazione di emergenza sanitaria, abbiamo ritenuto che fosse un atto doveroso sostenere il nostro ospedale e i professionisti che vi lavorano con così tanta dedizione - ha dichiarato Maria Antonietta Cruciata, presidente della locale sezione di Fidapa - La sanità pubblica, accessibile a tutti, è un bene che va salvaguardato senza alcuna esitazione . I nostri medici e infermieri sono persone straordinarie , che non si risparmiano pur di curare al meglio chi rischia la propria vita a causa del Coronavirus. Tutte le socie della sezione empolese sono vicine a chi sta combattendo questa dura battaglia contro il Covid-19 e alle loro famiglie”.

Fonte: Fidapa BPW Italy

Tutte le notizie di Empoli