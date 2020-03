Coronavirus, quattro milioni di euro per la Cross nella lotta all’emergenza sanitaria

Assegnati quasi 4 milioni di euro per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali, destinate alla Centrale remota per il coordinamento delle operazioni di soccorso sanitario urgenti (Cross) per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.

Il finanziamento, pari a 3.922.541,17 euro, è stato deliberato dalla Giunta, nella seduta di ieri, su proposta dell’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, ed è stato assegnato alla Asl centro, nei cui locali del Centrale operativa 118 di Pistoia-Empoli ha sede la Cross, che disporrà delle nuove attrezzature là dove riterrà necessario.

“La centrale Cross sta svolgendo un ruolo sempre più decisivo nell’ambito dell’emergenza sanitaria, che stiamo vivendo a causa del Coronavirus - ha detto Saccardi -. La stessa quarta Ordinanza, firmata nei giorni scorsi dal presidente Rossi, ne evidenzia tutta l’importanza di raccordo strategico. Tant’è che il neo tavolo tecnico di coordinamento per la elaborazione di procedure e linee di indirizzo per le centrali operative 118 e i sistemi di emergenza territoriale si riunisce nella sala Cross. E’ un nostro importante punto di riferimento, che ha saputo conquistarsi il giusto merito sul campo, anche al di fuori dei confini regionali, grazie all’impegno di tanti operatori e volontari toscani dalla indiscussa competenza”.

La Cross agisce da interfaccia strategica tra la zona colpita dalla calamità (in questo caso l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Coronavirus) e tutte le regioni, attraverso il dipartimento nazionale di Protezione civile. Svolge le attività sanitarie di emergenza, fornendo ambulanze, elisoccorsi, moduli sanitari con posti medici avanzati e la ricerca di posti letto al di fuori della zona interessata dall'evento. La Cross di Pistoia-Empoli è stata attivata entro i confini nazionali per alcune maxiemergenze degli ultimi anni (terremoto del Centro Italia del 30 ottobre 2016; hotel Rigopiano a gennaio 2017; terremoto di Ischia nell’agosto 2017; crollo del ponte Morandi nell’agosto 2018) fino all’attuale grave emergenza sanitaria dovut a al diffondersi del Coronavirus.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Toscana