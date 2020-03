Coronavirus, servizio di supporto psicologico a Montelupo

Fra le diverse azioni che l’amministrazione assieme alle associazioni del territorio stanno attivando ce ne sono alcune che guardano aspetti legati al sostegno economico, pratico, organizzativo. Altre pongono l’attenzione sul crescente disagio psicologico che un momento estremo come quello che stiamo attraversando, con l'emergenza covid-19, può originare.

«Ci viene ripetutamente detto che dobbiamo stare in casa, separati gli uni dagli altri. L’isolamento sociale se prolungato può scatenare una serie di reazioni emotive, d’altra parte anche le notizie che ci arrivano non sono confortanti, tutto questo contribuisce ad accrescere la nostra ansia e generare stress e smarrimento. Tutte reazioni che possono compromettere il nostro stato di salute. Da qui l’idea di attivare un supporto territoriale, che siamo riusciti a concretizzare grazie al supporto delle associazioni di volontariato», afferma l’assessore alle politiche sociali, Stefania Fontanelli. Con l’intento di non lasciare solo nessuno e far pronte a questo particolare momento, il Comune ha deciso di proporre alla cittadinanza un aiuto, un servizio di supporto psicologico, in collaborazione con le associazioni, Misericordia e Pubblica Assistenza di Montelupo.

Si tratta di un consulto telefonico, completamente gratuito rivolto a tutti i cittadini, che non si pone come attività di psicoterapia, ma vuol essere un supporto pratico per fronteggiare la situazione emotiva di emergenza che si è venuta a creare.

Il servizio viene svolto grazie alla disponibilità di un gruppo di professionisti esperti del nostro territorio che gratuitamente si sono messi a disposizione delle associazioni e dei cittadini.

I professionisti, psicologi- psicoterapeuti, sono iscritti all’ordine degli psicologi della Toscana.

Per richiedere un appuntamento telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle ore 16,00 a:

Misericordia - tel. 0571.913366

Pubblica Assistenza - tel.0571.913339

Si ricorda inoltre che Presso la Pubblica Assistenza è attivo il Centro Antiviolenza Donna Lilith attivo 24 ore su 24: 0571-913339

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

