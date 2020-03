Coronavirus, nel Fiorentino test rapido disponibile per tutti: si prenota online

A partire da mercoledì 1 aprile la start-up fiorentina CupSolidale.it renderà prenotabile tramite il proprio portale online, anche ai privati cittadini e a un prezzo calmierato il test sierologico rapido qSars-CoV-2 IgG/IgM Covid 19 in grado di evidenziare se si è contratto il Coronavirus.

Il test identifica la presenza degli anticorpi Sars-Cov2, che si sviluppano contraendo il virus Covid-19.

Il test verrà eseguito da una rete di laboratori di analisi accreditati privati, che ha concesso in esclusiva a CupSolidale.it l’organizzazione del sistema di prenotazione su appuntamento.

CupSolidale.it non tratterrà alcuna commissione di intermediazione per il servizio svolto.

CHI PUÒ PRENOTARE IL TEST. La prenotazione è aperta a tutti i residenti nel comune di Firenze, ma può avvenire solo ed esclusivamente online a partire da mercoledì 1 aprile QUI.

Possono acquistare il test tutte le persone residenti nel comune di Firenze e nei comuni limitrofi. Per potersi recare nella struttura sanitaria prescelta non bisogna avere sintomi né essere in regime di quarantena. Chi invece presenta sintomi influenzali di qualsiasi tipologia o ha necessità di rimanere presso la propria abitazione potrà selezionare la modalità del test a domicilio. QUI. L'opzione sarà disponibile nei prossimi giorni (in fondo l’elenco dei comuni).

COME PRENOTARE IL TEST. Basta andare sulla pagina di prenotazione e scegliere la struttura presso la quale effettuare il test. La prenotazione così come il pagamento, per ovvie ragioni di sicurezza, può avvenire solo ed esclusivamente online tramite il portale di CupSolidale.it, start up di prenotazioni sanitarie private online.

Il test sarà effettuato nei tempi e nei luoghi indicati in fase di prenotazione esclusivamente da personale medico. Tutti i test saranno eseguibili solo dietro richiesta medica.

CupSolidale.it ha chiesto e ottenuto dai soggetti privati coinvolti un prezzo calmierato del kit. Il costo del test è di 25 euro (55 euro se eseguito a domicilio), prenotabile online h24, sette giorni su sette.

Gli appuntamenti per effettuare il test saranno erogati secondo orari precisi e scaglionati, così da evitare assembramenti. Per recarsi all’appuntamento occorre essere forniti di autocertificazione e riepilogo della prenotazione (che verrà notificata via mail). È importante recarsi all’appuntamento 15 minuti prima per eseguire l’accettazione e rispettare il proprio turno, mantenere sempre la distanza di sicurezza di 1 metro. I referti saranno disponibili in poche ore. La risposta sarà scaricabile tramite portale dedicato.

COS’è IL TEST qSars-CoV-2 IgG/IgM. Si tratta di un test diagnostico immunocromatografico per il rilevamento qualitativo di anticorpi IgG ed IgM di COVID-19 tramite prelievo di sangue, è certificato dalla Comunità Europea ed è già stato validato in diverse regioni.

A COSA SERVE IL TEST qSars-CoV-2 IgG/IgM. Attraverso un prelievo di sangue, effettuato da personale medico, il test riesce a rilevare l’eventuale presenza degli anticorpi IgM e IgG specifici del COVID-19, i quali vengono prodotti dall’organismo in presenza dell’infezione.

Questa tipologia di test serve a misurare la reazione dell’organismo al virus e quindi fornisce informazioni importanti sulla sua risposta immunitaria. La presenza di anticorpi IgM nel sangue rivela che l’infezione virale è in corso. Gli anticorpi IgG sono quelli che conservano memoria del virus e proteggono il soggetto nel caso ne venga nuovamente a contatto. Per le immunoglobuline G (IgG), la cui presenza rivela un’infezione pregressa il test ha una sensibilità relativa del 100%, una specificità relativa del 98% e un’accuratezza del 98,6%. Per le immunoglobuline M (IgM), che invece segnalano che l’infezione è in atto il test ha una sensibilità relativa dell’85%, specificità relativa 96% e accuratezza del 92,9%.

L’OBIETTIVO SANITARIO CHE SI VUOLE RAGGIUNGERE: Individuare gli asintomatici positivi per isolarli e per indirizzarli ad una diagnostica di secondo livello.

Ecco dove prenotare tramite CupSolidale.it l’esecuzione del test in ambulatorio:

Nuova Igea (Firenze)

Salus Medica (Firenze)

Istituto Medico Nord Firenze (Firenze)

Misericordia di Sesto Fiorentino (Sesto Fiorentino)

Misericordia di San Casciano (San Casciano)

Studi Medici Arcobaleno (Casalguidi)

Questo invece l’elenco dei comuni coperti dal servizio di test a domicilio:

Firenze

Bagno a Ripoli

Pontassieve

Fiesole

Scandicci

Signa

Lastra a Signa

Calenzano

Campi Bisenzio

Empoli

Impruneta

San Casciano

Sesto Fiorentino

Vaglia

Fonte: Ufficio stampa

