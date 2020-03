Coronavirus, Toccafondi (IV): "Bisogna tenerlo fuori dalle Rsa"

“Serve una risposta forte e immediata. Bene l’ordinanza della Regione che impone tamponi alle strutture in cui è entrato il virus, ma dobbiamo lavorare perché in queste strutture il virus non riesca neanche ad entrare. Come sappiamo infatti, gli anziani sono particolarmente vulnerabili e spesso in queste strutture hanno patologie pregresse” Prosegue il deputato.