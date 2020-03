Dalla Finestra, contest del Museo Diffuso Empolese Valdelsa per tutti i cittadini

Nonostante la chiusura dei Musei, il MuDEV – Museo Diffuso Empolese Valdelsa cerca di tenere viva l’attività culturale, per questo lancia l’iniziativa “Dalla Finestra”, un contest finalizzato alla creazione di una mostra virtuale, per valorizzare la bellezza, anche insolita e fuori dai canoni, che ciascuno cittadino può ritrarre anche solo affacciandosi dal balcone di casa.

“Aspettiamo le foto che ciascuno di voi può fare affacciandosi alla finestra o al terrazzo di casa propria, per costruire una mostra (virtuale) realizzata dalla comunità – spiega la direzione del MuDEV - è un'idea semplice e immediata, che ci offre l'opportunità di tenere in contatto la nostra #comunità, straordinario patrimonio umano del #MuDEV: questa iniziativa ci consentirà di valorizzare sia la comunità che il territorio dell'empolese valdelsa! La 'bellezza' non è infatti necessariamente opera di un grande artista, ma più spesso della natura, dell'uomo, degli animali. E si nasconde proprio davanti ai nostri occhi. Non appena avremo raccolto un buon numero di immagini, verrà realizzata sulla pagina facebook un mostra (virtuale) in cui ritrovarci e vedere insieme tutto il materiale raccolto!”.

Per partecipare è sufficiente scattare una foto, anche con il proprio smartphone, ed inviarla sulla pagina facebook https://www.facebook.com/mudevmuseodiffuso o via mail a direzione@museiempolesevaldelsa.it possibilmente accompagnata da poche righe di spiegazione

#iorestoacasa #laculturanonsiferma #chiusinonfermi #museichiusimuseiaperti #dallafinestra

Info e dettagli su: www.museiempolesevaldelsa.it

Fonte: MuDEV – Museo Diffuso Empolese Valdelsa

