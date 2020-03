Delegazione di medici cinesi a Prato, donate altre 18mila mascherine chirurgiche

“Ringrazio la delegazione – ha commentato il presidente della Provincia Francesco Puggelli – per questo importantissimo scambio di esperienze. I medici, con i quali ho avuto il piacere di confrontarmi direttamente, hanno apprezzato l’organizzazione del nostro ospedale e hanno raccontato l’approccio che loro stessi hanno messo in atto durante l’emergenza. E’ stata l’occasione per riflettere su questa seconda fase di emergenza, che richiede, come già ho proposto a Rossi assieme agli altri sindaci pratesi qualche giorno fa, di attaccare il virus sul territorio, con una strategia di tamponi a tappeto. Queste relazioni con la comunità cinese sono preziosissime – continua Puggelli - non solo per l’aiuto concreto di mascherine e dispositivi vari di protezione che periodicamente ci arrivano, ma anche perché ci permettono di costruire, tutti assieme, una rete forte che nel caso di Prato ha funzionato da protezione. Tutti, anche a livello nazionale si attendevano qui lo scoppio di un focolaio a causa della presenza della più grande la comunità cinese d’Europa in rapporto alla popolazione. Ecco, abbiamo provato che la comunità cinese a Prato non solo è presente, ma è anche ben integrata. E’ stata proprio questa integrazione e collaborazione – conclude Puggelli – a far sì che l’autoquarantena, l’isolamento e il rallentamento dei contatti che avevamo concordato assieme anche con le scuole, ben prima del lockdown imposto dal governo, producessero i loro effetti protettivi per tutta la cittadinanza. Adesso siamo alla fase due e bisogna agire con tamponi a tappeto sul territorio.”