Continuano i controlli in Toscana. Sono 73 le persone multate ieri (lunedì 30 marzo) a Firenze e provincia per aver violato il decreto per far fronte all'emergenza Coronavirus, e 3.661, secondo il dato comunicato dalla Prefettura, quelle controllate. Sono 981 le verifiche negli esercizi commercial: un titolare è stato multato per aver tenuta aperta la sua attività senza autorizzazione.

