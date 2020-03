In giro in macchina senza motivazione, sanzionati due ventenni a Siena

Una pattuglia delle Fiamme Gialle senesi ha fermato una autovettura al cui interno erano presenti due giovani, di 27 e 20 anni, i quali, sprovvisti della prevista autodichiarazione, non erano in grado di giustificare lo spostamento.

Solo dopo diversi minuti, uno dei due ha provato a motivare genericamente l’uscita con la necessità di “fare spesa”, tentando in tal modo di eludere le restrizioni imposte dalle disposizioni vigenti.

Tuttavia, il posto di controllo effettuato dai militari era molto distante dalla abitazione dei due soggetti ed in una zona in cui non erano presenti nelle vicinanze alcun market. Oltretutto a specifica richiesta, tesa a verificare la veridicità di quanto affermato, i due non erano in grado di precisare neanche presso quale supermercato avessero intenzione di recarsi.

Si è proceduto, pertanto a contestare ad entrambi la violazione del D.L. 25 marzo 2020 n.19 che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.

