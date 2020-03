La raccolta della Round Table 76 San Miniato Fucecchio per l’Ospedale di Fucecchio supera i 10.000 euro

Con grande soddisfazione La Round Table 76 San Miniato Fucecchio, ci informa che a distanza di pochi giorni dal lancio della campagna 'Sosteniamo L’ospedale di Fucecchio' di crowdfunding sul sito gofundme sono stati raccolti oltre 10.000 euro.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Fucecchio, si pone l’obiettivo di ripristinare l’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, con lo scopo di renderlo operativo e attrezzato in modo tale che l'ospedale San Giuseppe di Empoli possa ospitare più posti letto per i soggetti affetti da Covid-19 in condizioni gravi.

La Round Table 76 San Miniato Fucecchio, ringrazia i tanti donatori che hanno partecipato e stanno partecipando all’iniziativa.

"Ci teniamo a ringraziare Gruppo del Fantacalcio Contrada Borgonovo, Scuola dell’infanzia C’era una volta di San Pierino, Associazione Il Padule, Ricamificio Barletta Srl, Gruppo del Fantacalcio Contrada Botteghe, Ass. Officina Fotografica Toscana, ASD Le Botteghe, Associazione Nel Sorriso di Valeria Onlus, Stalchem Srl, AC Fucecchio Calcio, BNI Arno, Contrada Torre, Semplicemente Onlus , ANPI Fucecchio ed i tanti Privati che hanno donato e stanno condividendo l’iniziativa sui social.

Nei prossimi giorni invieremo le prime informazioni operative sui primi acquisti che andremo a fare con il Comune di Fucecchio per il progetto Ospedale di Fucecchio."

Se hai già donato, o non hai la possibilità di farlo, spargi la voce e condividi questo link a tutti i tuoi contatti (https://www.gofundme.com/f/Coronavirus---Sosteniamo-Lospedale-di-Fucecchio )

#sosteniamolOspedalediFucecchio #sosteniamoilComprensoriodelCuoio

La Round Table è un'organizzazione dedicata a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività.

La sua principale finalità è quella di favorirne l'incontro, promuovendone l'amicizia e le intese personali e svolgendo anche iniziative di carattere filantropico.

In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole".

Ogni tavola è composta da almeno dieci soci detti "Tablers" fino ad un massimo di quaranta, dei quali non più di tre possono esercitare la stessa professione.

Fonte: Ufficio Stampa

