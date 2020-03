Coronavirus, Lega Poggibonsi: "Riprendiamo i lavori in Consiglio, è sospensione della democrazia"

Riccardo Galligani, Matteo Mengoli, Daniele Mariniello e Maria Angela Guerra hanno scritto una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio comunale di Poggibonsi. I consiglieri della Lega hanno richiesto la riapertura dei lavori del Consiglio che risultano sospese dal 9 marzo. Di seguito il testo della missiva.

"La situazione che ci troviamo di fronte da alcune settimane a questa parte e che vede coinvolto gran parte del Pianeta, ha profondamente modificato il nostro modo di vivere. Tuttavia nostro malgrado, dobbiamo prendere atto che tale situazione non è di immediata risoluzione non essendo stato ancora individuato un vaccino o una cura che possa impedire la diffusione del virus. Verosimilmente infatti, dovremo prepararci ancora a molti mesi di limitazione delle libertà personali. Preso atto di questo però, riteniamo che non si possa ulteriormente proseguire con la sospensione della democrazia e dei suoi istituti, quali ad esempio le commissioni consiliari ed il Consiglio comunale di cui facciamo parte. Crediamo che proprio nei momenti più bui come quello che stiamo attraversando, quando alcune categorie di lavoratori si ritrovano loro malgrado in prima linea a fronteggiare un’emergenza così grande ed inaspettata, la politica a tutti i livelli debba dare il buon esempio facendo da guida per tutta la popolazione mettendosi a fare il proprio lavoro così come lo stanno facendo in tanti, a maggior ragione se, grazie alla tecnologia attualmente disponibile, possiamo tranquillamente farlo comodamente da casa senza essere in prima linea come invece lo sono altre categorie professionali alle quali va tutto il nostro supporto e la nostra gratitudine. Altri comuni toscani infatti, nonché il Consiglio Regionale, con un costo ampiamente abbordabile per anche per le finanze del nostro comune, hanno provveduto a dotarsi di appositi software e/o strumentazioni affinché sia possibile espletare le loro funzioni e le loro prerogative senza alcun tipo di problema e soprattutto senza contravvenire alle disposizioni governative attualmente in vigore contro la diffusione del COVID-19. Pertanto, con la presente siamo a richiedere con urgenza l’attivazione di tutti quegli strumenti necessari ad una celere ripresa delle attività del consiglio comunale sospese con comunicazione in data 9 marzo u.s.".

Tutte le notizie di Poggibonsi