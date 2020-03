Lutto coronavirus, bandiere a mezz'asta nei Comuni della Toscana

Un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus è stato rispettato oggi in tutta Italia alle 12. Bandiere a mezz'asta anche in Toscana in segno di lutto e per onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari.

Il tricolore in segno di lutto per le vittime del coronavirus, di vicinanza ai familiari delle vittime, di partecipazione nazionale al cordoglio delle comunità più colpite. Il sindaco di Firenze Dario Nardella (come tutti i primi cittadini della Penisola), con indosso la fascia tricolore, ha osservato davanti a Palazzo Vecchio un minuto di silenzio e con le bandiere esposte a mezz’asta in segno di lutto e di solidarietà per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro.

A Empoli, il minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta per le vittime dell’epidemia è seguito a una diretta Facebook con il sindaco Brenda Barini.

Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, il presidente della provincia Luca Marmo e il vice prefetto vicario Carmela Crea hanno appena osservato un minuto di silenzio davanti al Palazzo della Provincia con le bandiere a mezz'asta.

Analoga iniziativa anche a Prato con il sindaco Matteo Biffoni.

Aderisce all'iniziativa anche il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani davanti al palazzo del Pegaso alle 12. Momento di ricordo delle vittime del coronavirus anche a Pietrasanta (Lucca) con il sindaco Alberto Stefano Giovannetti. Bandiere a mezz'asta e nastro nero alla 'Casina dei Ricordi' a Viareggio, realizzata in ricordo delle 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009.

Tutte le notizie di Toscana