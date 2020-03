Maltratta la convivente per mesi, denunciato

Nella giornata di ieri, 30 marzo, i carabinieri della Stazione di Arezzo, al termine di una minuziosa attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 46enne di origini tunisine, responsabile di continue minacce e maltrattamenti nei confronti della convivente. I carabinieri hanno ricostruito vari episodi di minacce, violenze e maltrattamenti subite dalla donna, 60 anni, nel corso degli ultimi mesi di convivenza con l’uomo. Gli episodi violenti sono poi aumentati di intensità quando la vittima ha scoperto che il compagno le nascondeva una relazione extraconiugale, situazione da cui sarebbe nato l’ennesimo diverbio durante il quale la donna sarebbe stata anche minacciata di morte. L’uomo è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di maltrattamenti in famiglia.

