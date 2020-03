È scomparso Mauro Bettini, noto fotografo di Castelfiorentino

Aveva 74 anni Mauro Bettini, fotografo originario di Castelfiorentino scomparso in queste ore. Da tempo stava lottando contro una brutta malattia che non gli ha dato scampo. Come per le altre scomparse avvenute in questi giorni, non sarà possibile celebrare i funerali a causa delle restrizioni per evitare assembramenti contro il Covid-19. La salma verrà tumulata a Ponte a Ema. Lascia sua moglie Sonia, il fratello Amos e i figli.

I castellani ricorderanno che Mauro Bettini fu titolare dello storico negozio Studio Bema, in seguito aprì Fashion Color e in ultima istanza Nikola Photo al Centro*Empoli di via Sanzio. Con la sua macchina fotografica ha immortalato tanti momenti belli della vita di molti castellani empolesi, dai matrimoni alle cerimonie.

L'arte della fotografia ha guidato la sua vita, spingendolo a organizzare mostre di carattere nazionale. Rischiando addirittura molto: nel 1974 i ritratti di nudo esposti di una mostra del fotografo Leslie 'Les' Krims andarono contro il 'buon costume' dell'epoca, portando Bettini a rispondere in sede giudiziaria. Fortunatamente la vicenda si risolse tre anni dopo con un'assoluzione per formula piena. Mauro Bettini fu avanti rispetto al suo tempo, e la storia gli ha dato ragione. Adesso tantissimi tributano come possono un ricordo e un saluto commosso, come ad esempio sul gruppo Facebook 'Sei di Castelfiorentino se...'.

Tutte le notizie di Castelfiorentino