Morta coppia di anziani in casa, spara alla moglie e si toglie la vita

Una terribile notizia giunge da Firenze. Sono stati rinvenuti cadavere due anziani, marito e moglie, in un'abitazione di Firenze in zona Ponte alla Vittoria. Sul posto è giunta la polizia di Firenze con la sua squadra mobile. Una prima ipotesi parlerebbe di omicidio-suidicio. Ad agire per primo sarebbe stato l'87enne, che avrebbe sparato con un fucile regolarmente detenuto alla coniuge. Dopo l'omicidio, l'uomo si è puntato l'arma contro di sé per togliersi la vita.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

