Pillole di Spettacolo, è online Zeffirelli e il '700

Esce oggi sul sito della Fondazione Franco Zeffirelli Onlus il secondo appuntamento con Pillole di Spettacolo, la rubrica virtuale settimanale su cinema e teatro, questa volta dedicata al rapporto tra Zeffirelli e il ‘700.

All'indirizzo www.fondazionefrancozeffirelli.com/pilloledispettacolo/ sarà possibile ripercorrere le produzioni dell'opera del '700 che Zeffirelli ha messo in scena soprattutto nei primi anni di carriera. Solo il Don Giovanni di Mozart rimarrà, infatti, una costante fino all'ultima rappresentazione all'Arena di Verona nel 2012.

Zeffirelli e il '700 ripropone in modo virtuale le visite guidate a tema all’Archivio personale di Zeffirelli, una delle attività culturali in programma alla Fondazione.

Prosegue con successo, dunque, la rubrica settimanale ideata dalla Fondazione, che per il primo lancio, Traviata, genesi di un’opera cult e pop dell’’800, ha realizzato un record di visualizzazioni in Italia, Francia, Spagna e Usa. Pillole di Spettacolo rappresenta un modo per rimanere virtualmente vicino al pubblico della Fondazione, nonostante la chiusura dovuta alle prescrizioni governative a tutela della salute collettiva. La Fondazione continua ad essere attiva sui suoi profili social di Facebook ed Instagram - #storiedarchivio #pilloledispettacolo #iorestoacasa.

Fonte: Fondazione Zeffirelli - Ufficio Stampa

