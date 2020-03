"Potenziare le misure contro la violenza sulle donne": proposta FI Campi Bisenzio

“Da quando sono entrate in vigore le misure imposte dai decreti del Presidente del consiglio dei ministri le chiamate al numero antiviolenza e stalking 1522 per segnalazioni di episodi di violenza e maltrattamenti sono diminuite drasticamente. Ciò non significa che le violenza contro le donne non ci siano più in questo periodo di isolamento forzato, piuttosto che è più difficile per le donne chiedere aiuto essendo chiuse in casa con il loro aguzzino”. Cosi interviene Pierfrancesca Gallorini, responsabile Azzurro Donna Campi Bisenzio.

"Il Coronavirus ha sicuramente cambiato e forse sconvolto le nostre vite avendo l'obbligo di stare in casa per contrastare il contagio, per il nostro bene e la nostra salute – prosegue Gallorini – ma ci sono persone per le quali questo monito rappresenta una maggior esposizione ad un altro pericolo di tipo domestico: la violenza."

“Al riguardo - aggiunge Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro, abbiamo particolarmente apprezzato il nuovo servizio della app della Polizia di Stato YouPol concepita ad hoc per inoltrare segnalazioni, effettuabili anche tramite dei semplici messaggi, in modo che possa essere utilizzata anche nei casi di violenza domestica e come Forza Italia Campi Bisenzio lanciamo un appello a tutte le donne che si dovessero trovare in difficoltà a scaricare ed utilizzare questa app per denunciare situazioni di violenza o pericolo."