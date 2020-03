Morto Sergio Poggetti, fondatore dell'Associazione Radioamatori Empoli

Il mondo dei radioamatori empolesi piange la scomparsa di uno dei fondatori della storica associazione. A 93 anni è morto Sergio Poggetti, ex presidente Ari Empoli. Domani, martedì primo aprile, ci sarà la tumulazione nel Cimitero della Misericordia di Empoli. Poggetti lascia la moglie Anna, il figlio Riccardo e la nipote Alessandra. La cerimonia funebre non sarà previsto per le disposizioni anti-contagio Covid-19. Il codice identificativo di Poggetti nel mondo dei radioamatori era I5EWE. L'associazione empolese aveva compiuto 40 anni nel 2019. Tra i fondatori assieme a Poggetti si annovera Vittorio Viti, Lorenzo Ciampalini e Tommaso Mazzoni.

