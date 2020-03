Sportello psicologico telefonico a Fucecchio: Chiama, ti ascolto!

Partirà domani il servizio di sportello psicologico "ChiAMA, ti ascolto!", attivato dal Comune di Fucecchio grazie ad alcune professioniste volontarie. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 11, i cittadini potranno chiamare il numero telefonico 0571 268444 e trovare una persona esperta in grado di ascoltarli e supportarli in questo periodo di emergenza sanitaria che sta, chiaramente, provocando ansia, stress, paura o smarrimento. L'amministrazione comunale ringrazia le professioniste che si sono messe a disposizione per i nostri cittadini.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

