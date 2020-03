Un gelato (a domicilio) per Aisla Firenze, l'iniziativa della Pinguino Firenze

Il gusto del gelato artigianale direttamente a domicilio e per una buona causa. Nasce da un’idea di Silvia della gelateria Pinguino, attiva in questo periodo con consegne a domicilio, l’iniziativa benefica “Una vaschetta con AISLA Firenze”. Silvia fa parte del gruppo Firenze Nuota Master e, come ogni anno, avrebbe partecipato alla maratona di nuoto “Una vasca per AISLA Firenze” in programma sabato 28 e domenica 29 marzo e rimandata al 10-11 ottobre. Per recuperare, Silvia ha deciso di conciliare il gusto del suo gelato alla beneficenza. Questo fine settimana parte del ricavato delle consegne a domicilio andrà proprio ad AISLA Firenze per sostenere le attività della sezione a favore delle persone con SLA. Prenotazioni da mercoledì a sabato. AISLA Firenze invita altre gelaterie a partecipare all’iniziativa per i prossimi fine settimana.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze