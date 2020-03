Vende psicofarmaci che con l'alcol hanno l'effetto dell'eroina, denunciato

Un 46enne è stato denunciato a Firenze dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo ieri, 30 marzo,. Nelle tasche aveva numerose pasticche di Ritrovil, uno psicofarmaco che associato all'alcol può dare effetti simili all'eroina. L'uomo, un tunisino, passeggiava in via Palazzuolo nonostante il divieto di uscire di casa senza valido motivo imposto dal decreto governativo sul coronavirus.

Alcuni residenti affacciati alle finestre, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno chiamato il 113 facendo scattare il controllo. Per lui una multa da 400 euro per la violazione del decreto.

