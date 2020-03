Vivarelli Colonna toglie la bandiera UE, Fabiani (PD): "Disarmante"

“E’disarmante vedere un sindaco che mette in atto provocazioni anche nel giorno in cui le amministrazioni ricordano i morti del coronavirus con le bandiere a mezz'asta. Vivarelli Colonna, spalleggiato da Salvini, toglie quella europea dal Comune. In questa grave crisi le istituzioni europee hanno messo in moto prime misure, dal Parlamento alla Commissione alla Bce, e sono semmai gli egoismi di alcuni paesi e i sovranismi tanto cari alla destra a deludere lo spirito europeo. Vivarelli Colonna e Salvini si preoccupino piuttosto del loro amico Orban che approfitta dell'emergenza per prendere pericolosamente pieni poteri. E il sindaco di Grosseto esponga nuovamente la bandiera europea perché non è di sua proprietà ma di tutti i cittadini che rappresenta”.

Così Valerio Fabiani, della segreteria toscana del Pd, dopo che il sindaco di Grosseto ha rimosso la bandiera europea dal Comune.

Fonte: Ufficio stampa

