"Adotta un produttore toscano": iniziativa social della cuoca Luisanna Messeri

Dalle parte di agricoltori e allevatori della Toscana. Luisanna Messeri, la cuoca pop della tv, lancia l’iniziativa #ioadottounproduttoretoscano per sostenere le piccole realtà produttive della regione messe a dura prova dall’emergenza Covid-19.

La Messeri, regina dei social con le sue Ricette della Quarantena, ha deciso di sostenere produttori e imprenditori del territorio ogni giorno durante le dirette Facebook sulla sua pagina. Non solo ricette e consigli ma anche l’occasione per conoscere le micro aziende toscane e apprezzare l’utilizzo dei loro prodotti alimentari in cucina. Un’iniziativa che punta a sostenere realtà economiche di dimensioni ridotte e regalare loro una visibilità che può fare la differenza in un momento così delicato per il Made in Italy.

La Messeri ha scelto di partire dalla sua terra e invita i suoi followers e tutti coloro che hanno la Toscana nel cuore a sostenere i produttori del territorio. Da qui l’invito ad aderire all’iniziativa sui social per raggiungere il maggior numero di persone, usando gli hashtag:

#ioadottounproduttoretoscano

#adottaunproduttoretoscano

“Il progetto #ioadottounproduttoretoscano si propone di aiutare concretamente tutte quelle attività agricole messe in ginocchio dall’emergenza Coronavirus -spiega Luisanna Messeri-. Sono tanti i piccoli produttori e imprenditori dell’agroalimentare che hanno registrato un consistente calo commerciale e non sanno come vendere i loro ortaggi, le loro conserve, le loro farine, le loro marmellate, i loro salumi. Attraverso le mie dirette Facebook cerco di dare il mio contributo per farli conoscere e promuovere i loro prodotti. Sto pensando al coinvolgimento di altri amici, magari anche fuori regione, per rendere l’azione più incisa nell’ottica di sostenere e supportare la Toscana partendo proprio da chi rappresenta un’eccellenza di questa terra”. La speranza è che il progetto con il tempo si possa estendere ad altre regioni italiane in un’ottica di coinvolgimento dell’intero comparto agroalimentare e di sostegno alle eccellenze alimentari nazionali.

L’iniziativa è già partita sui canali social della Messeri che ogni giorno apre le porte della sua cucina in Mugello ai 50mila followers e al pubblico più ampio di persone che la seguono abitualmente su Rai Uno durante “La Prova del cuoco”. Le Ricette della quarantena in diretta Facebook tutti i giorni stanno avendo un grande successo: basti pensare che hanno avuto due milioni e 700.000 visualizzazioni.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze