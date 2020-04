Gli amici della Sezione A.R.I. Empoli si uniscono al dolore della famiglia Poggetti per la scomparsa il 31 marzo 2020 del caro Sergio I5EWE.

Onorati di averlo avuto come socio fondatore della nostra sez. IQ5EM dal 1979, presidente ed Amico, non dimenticheremo mai la sua profonda dedizione e la sua straordinaria dote umana. “Che la terra ti sia lieve, Sergio 73 riposa in pace”.

Fonte: Associazione Radioamatori Empoli

