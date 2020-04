Asciano vuota per l'isolamento, il video fatto dai cittadini

Un momento straordinario come quello della quarantena per il coronavirus non ricapiterà spesso. Per questo in tanti paesi della Toscana è stata colta la palla al balzo per mostrare le strade e le piazze vuote come non mai. Anche ad Asciano, piccolo comune delle Crete Senesi. Lorenzo Collini ha curato il montaggio di questo video con i contributi di molti ascianesi. "Con la malinconia nel vedere le proprie strade vuote, ma con la speranza di rivedere il Paese tornare ad essere pieno di vita il più presto possibile", si legge nell'introduzione al video.

Tutte le notizie di Asciano