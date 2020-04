Associazioni cittadine, per la promozione nasce nuovo canale del Comune su facebook 'Scandicci in circolo'

Nasce il nuovo canale Facebook a cura del Comune “Scandicci in circolo”, per ospitare e promuovere le attività delle tante associazioni che fanno parte del tessuto culturale, sportivo e sociale cittadino. Il nuovo canale era stato pensato per promuovere le tante iniziative ricreative dei circoli del territorio ma oggi, un seguito all’emergenza sanitaria Covid-19, ospita i contenuti web inviati dalle associazioni, particolarmente preziosi in questo periodo in cui le persone e le famiglie devono restare a casa. Sul canale Fb “Scandicci in circolo” sarà possibile trovare contributi condivisi come ad esempio favole lette ad alta voce, teatro dei burattini, piccole performance di danza fino alle pillole di scienza, agli esercizi in casa o al gioco condiviso. Al momento della pubblicazione sono già pubblicati i contenuti di Giulivo Clown, Fondazione Ant e Officina dei Sogni. Il nuovo canale “Scandicci in circolo” è a cura dell’Assessorato alla Comunicazione, alla Cultura e alla Promozione del territorio.

Il canale Fb “Scandicci in circolo” è aperto alle associazioni, alle compagnie e ai creativi che abitano o operano a Scandicci. Per accedere inviare una email a comunicazione@comune.scandicci.fi.it con titolo del contenuto, l'associazione che lo propone, una breve presentazione, il file multimediale (video, audio o foto) allegato o inviato tramite link.

Sarà cura del Comune creare un palinsesto dei vari contributi. Se i contenuti saranno tanti verrà fatta una selezione (l'invio dei materiali dunque non assicura la pubblicazione).

Per informazioni 0557591319