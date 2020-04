Coronavirus, Santa Croce chiama a raccolta le attività disponibili a accettare buoni spesa

Gli esercizi commerciali e le farmacie disponibili a accettare i buoni spesa si facciano avanti. Il Comune di Santa Croce sull'Arno ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per quelle attività che prenderanno i buoni. Si ricorda che questi ultimi sono per l’acquisto di beni di prima necessità per famiglie in difficoltà, a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

L’elenco degli esercizi aderenti resterà aperto fino a che gli organi nazionali non daranno lo stop allo stato di emergenza. Inoltre verrà tempestivamente aggiornato.

"Si ringraziano tutti gli esercenti che vorranno aderire all’iniziativa alle condizioni indicate nell’Avviso. Coesione e solidarietà porteranno tutti noi a superare insieme anche questa emergenza. Un ringraziamento speciale viene rivolto a coloro che concederanno un ulteriore sconto alle persone in difficoltà che i servizi sociali individueranno come beneficiari dei buoni spesa ai sensi di legge" affermano dal Comune.

Gli uffici comunali restano a disposizione per qualsiasi chiarimento al numero 0571389930.

