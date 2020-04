Bus Vinci, sospese le corse per gli studenti causa emergenza sanitaria

Il Comune di Vinci informa che, in questa fase di emergenza sanitaria e di spostamenti ridotti, il trasporto pubblico locale a domanda debole subirà delle modifiche. In particolare, sono state soppresse temporaneamente le corse che erano principalmente dedicate agli studenti. Restano comunque garantite le corse essenziali per la cittadinanza.

Il provvedimento dell'Amministrazione comunale è stato emanato in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale che prevede il riassetto della rete dei servizi di trasporto pubblico locale a fronte della necessità di contenimento del contagio e al fine comunque di assicurare un livello di servizio minimo atto a garantire gli spostamenti essenziali dei cittadini.

Le corse che restano attive sono le seguenti:

Percorso n. 1 Vinci - S. Amato

Mattina:

partenza da Vinci, piazza della Libertà ore 6.35 - arrivo a S. Amato, ore 6.45

partenza da S. Amato ore 6.50 - arrivo a Vinci, piazza della Libertà, ore 7

Percorso n. 2 Vinci - Vitolini

Pomeriggio:

partenza da Vinci, piazza della Libertà ore 17.35 - arrivo a Vitolini, piazza del Popolo, ore 17.45

partenza da Vitolini, piazza del Popolo ore 17.45 - arrivo a Vinci, piazza della Libertà, ore 17.55

Percorso n. 3 Vinci - Vitolini a chiamata (tel. 348 9141064)

Vinci - Vitolini e viceversa dalle ore 18 alle ore 19.30 a chiamata

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

