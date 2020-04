In auto con la cocaina e lontano dalla residenza, denunciati

I controlli dei carabinieri della Stazione di Castiglion Fiorentino, hanno portato a due denunce nel pomeriggio di ieri 31 marzo.

Un'auto ha modificato la sua andatura di marcia alla vista della pattuglia dei carabinieri. I militari, insospettiti, hanno inseguito l’auto che hanno fermato poco dopo. A bordo c'erano due cittadini albanesi di 34 e 28 anni, entrambi residenti ad Arezzo, i quali non erano in grado di spiegare la loro presenza fuori dal comune ed erano sprovvisti di autocertificazione.

I carabinieri hanno notato anche che i due ragazzi sembravano molto preoccupati dai controlli, così andando più a fondo hanno appurato non solo che l’autista era sprovvisto di regolare patente, ma a seguito di una perquisizione veicolare e personale, sono stati trovati in possesso di 2 grammi di cocaina, nonché della somma di oltre 1000 euro, verosimilmente provento di spaccio.

Così i due albanesi, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, ovviamente, sanzionati amministrativamente per aver violato le disposizioni circa la limitazione degli spostamenti a causa del COVID-19; entrambi, inoltre, sono stati proposti per l’adozione del foglio di via dal comune di Castiglion Fiorentino e nei confronti dell’autista si è proceduto per guida senza patente ed al contestuale fermo amministrativo del mezzo.

Tutte le notizie di Castiglion Fiorentino