Come la sanità italiana affronta la pandemia: a Pisa si misurano le performance

Fino a venerdì 3 aprile la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ospita (via web) la quarta settimana formativa rivolta a 14 Early Stage Researchers (ESRs), nell'ambito del progetto europeo HealthPros (Healthcare Performance Intelligence Professional).

Nell’aula virtuale, gli studenti e le studentesse del programma “Marie Curie” affrontano i temi della misurazione della performance in sanità, insieme a docenti e ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna, a supporto della governance dei sistemi sanitari e della loro gestione. Inoltre, in considerazione del momento che l’Italia e il mondo stanno affrontando, giovedì 2 aprile è in programma un confronto (via web) tra esperti, policy makers e professionisti dal quale le studentesse e gli studenti del programma “Marie Curie” possono apprendere come il sistema sanitario italiano sta affrontando la pandemia da Covid-19.

HealthPros fa parte del “Marie Curie International Training Network”, al quale partecipa il Laboratorio Management e Sanità MeS dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna, insieme all’Academic Medical Centre of the University of Amsterdam (Paesi Bassi; Coordiantors), North Denmark Region/Aalborg University Hospital ospital (Danimarca), Optimedis AG (Germania), University of Surrey (Regno Unito), Corvinus University of Budapest (Ungheria), University of Toronto e Canadian Institute for Health Information (Canada).

Fonte: Scuola Sant'Anna - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa