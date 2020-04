Consegnati i primi buoni spesa-pacco di generi alimentari a Santa Maria a Monte

Sono già stati consegnati primi Buoni spesa-pacco di generi alimentari di prima necessità da distribuire alle persone che si trovano in difficoltà in questo momento. Circa 30 pacchi sono stati consegnati ieri nel pomeriggio. Questi pacchi sono stati destinati ai casi sociali e alle persone che hanno dovuto sospendere la propria attività lavorativa con un reddito 2019 non superiore a 12.500 euro annui. Questa iniziativa è stata attivata grazie alla delibera approvata dalla giunta comunale che ha messo da subito a disposizione 3.000 euro.

Il Sindaco di Santa Maria a Monte dice: "Vorrei ringraziare tutti i dipendenti comunali, che al di là del ruolo che ricoprono in comune, si sono messi completante a disposizione per aiutare i nostri cittadini svolgendo mansioni diverse da quelle abituali e adattandosi velocemente ad ogni esigenza."

Si ricorda che per avere informazioni per i buoni-pacchi-spesa si deve rivolgersi al numero 0587/261633 nei giorni lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, facendo la richiesta e dichiarando la propria condizione.

Il buono spesa-pacco alimentare sarà distribuito dai volontari della Protezione Civile. Gli utenti non dovranno recarsi presso nessuna sede, MA CONTATTARE TELEFONICAMENTE IL NUMERO PRECEDENTEMENTE INDICATO 0587/261633

