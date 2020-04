Continuità assistenziale, prime unità speciali attivate nel Pistoiese per pazienti Covid-19

Attive da ieri le prime tre Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) nelle due zone distretto dell'area pistoiese: due a Pistoia e una in Valdinievole.

Le Usca servono ad implementare la gestione dell'emergenza sanitaria per l'epidemia Covid-19 attraverso la gestione domiciliare dei pazienti affetti da coronavirus, che non necessitano di ricovero ospedaliero o sospetti di infezione.

"Insieme alla cure intermedie, le Usca potenziano ulteriormente il territorio nella gestione dei bisogni sanitari legati all'emergenza coronavirus e anche questa nuova organizzazione è stata realizzata in tempi brevissimi: lunedì scorso si è conclusa nell'area Pistoiese la formazione specifica e intensiva dei sanitari per la gestione clinica dei pazienti e per l'uso dei dispositivi individuali. Da oggi le Usca sono attive su tutto il territorio della Provincia di Pistoia, con l'obiettivo di crescere progressivamente in numero, così da potenziare l'assistenza", fa sapere il dottor Daniele Mannelli, direttore del dipartimento rete sanitaria territoriale.

I team delle Usca sono composti da un medico (medici che hanno risposto allo specifico bando aziendale) e dal personale infermieristico del servizio domiciliare USL individuato a costituire il team: su attivazione da parte del medico e pediatra di famiglia, si recano direttamente a casa dei pazienti per la visita e le necessarie valutazioni cliniche, rilevando importanti parametri (dalla capacità di alimentarsi e idratarsi, alla frequenza respiratoria e cardiaca) ed effettuando rilievi strumentali, i cui dati sono poi trasmessi al medico curante. Il team USCA è abilitato all'effettuazione del tampone faringeo per individuazione del virus.

In base al quadro clinico evidenziato, è decisa la permanenza a domicilio con supporto terapeutico o l'eventuale ricovero, qualora il medico rilevi condizioni critiche.

I team sono dotati di tutta la strumentazione utile ad inquadrare lo stato clinico del paziente e forniti dei necessari dispositivi di protezione individuale per la loro sicurezza e per quella dei pazienti.

Le Usca sono attive sette giorni su sette dalle ore 8 alle ore 20, per tutta la durata dell'emergenza.

Ieri i primi tre equipaggi Usca sono partiti dalle sedi dei distretti di Montecatini (via Marco Polo) e Pistoia (via della Quiete).

Fonte: Asl Toscana Centro

