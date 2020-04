Coronavirus, 1000 mascherine donate alla municipale di Firenze

Ancora mascherine donate alla Polizia Municipale. Dopo le 300 arrivate da un centro massifisioterapico, oggi è la volta dei 1.000 dispositivi di tipo chirurgico consegnati dall’Associazione Imprenditori Cinesi - A.I.C. (attiva sul territorio fiorentino nell'area dell'Osmannoro, tra Firenze e Sesto Fiorentino). La donazione rientra nell'ambito delle azioni di solidarietà ed amicizia tra Italia e Cina, unite nello sforzo per affrontare l'emergenza epidemiologica Covid-19. Gli imprenditori hanno offerto il loro aiuto delle istituzioni italiane, che a suo tempo avevano mostrato solidarietà e vicinanza verso i cinesi per primi toccati dalla diffusione del coronavirus, con la fornitura di questi importanti dispositivi di protezione individuali. Un modo per dire grazie alla Polizia Municipale per l’attività di controllo per il rispetto delle misure di contenimento. L’Amministrazione comunale, il comandante Giacomo Tinella e il corpo di Polizia Municipale ringraziano il presidente dell’Associazione Lucio Zhou e tutti gli associati per il dono davvero gradito.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

