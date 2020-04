Coronavirus, Castellacci (Confindustria): "Dalle imprese dell'Empolese Valdelsa responsabilità e reattività"

"Le aziende di zona stanno reagendo con solidarietà, reattività e responsabilità". Sono queste le tre parole chiave secondo Confindustria Empolese Valdelsa, stando alla presidentessa Paola Castellacci. Il momento è delicato ma a Empoli e aree limitrofe c'è stata una reazione positiva secondo Castellacci.

Tra i concetti tirati fuori da Castellacci c'è responsabilità: "Ci siamo attivati con lo smart working laddove possibile. Abbiamo organizzato turni di lavoro per aumentare la distanza tra le persone. Abbiamo fornito dispositivi di protezione individuale per questo particolare momento".

Molti gli attestati di solidarietà: "Tante delle nostre aziende hanno contribuito alle varie iniziative verso l'ospedale o le associazioni". Castellacci si sofferma anche sulla pronta reazione delle imprese: "In questo momento in cui essere veloci è vitale, molte aziende hanno saputo addirittura riorganizzare la propria produzione in tempi rapidissimi. Ci rende orgogliosi la vitalità del territorio in senso produttivo".

"In questo momento dobbiamo essere straordinari anche noi. Le imprese non mollano e non vogliono farlo, hanno bisogno del sostegno e la fiducia di tutti. Andiamo avanti, ce la faremo" conclude Castellacci.

Tutte le notizie di Empoli