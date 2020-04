Coronavirus, Cnr Pisa: Fosca Giannotti nella task force del MID

Fosca Giannotti, originaria di Castiglione Garfagnana (Lucca), è entrata a far parte del ristretto gruppo di scienziati che fanno parte della task force voluto dal Ministero dell’Innovazione per svolgere attività di studio e analisi, a supporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella definizione di politiche di contenimento del contagio da Covid-19. Giannotti fa parte del gruppo della task force, chiamato “Big data & AI for policies” per procedere all’analisi e studio di metodi e strumenti per la progettazione e l’attuazione di politiche basate sui dati e sull’evidenza informativa.

Giannotti, direttrice di ricerca presso l'Istituto di scienze e tecnologie dell’informazione “A. Faedo” del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa (Isti-Cnr), è una scienziata pionieristica nel data mining da grandi raccolte di dati di mobilità, nell'analisi dei social network e nello sviluppo di algoritmi di data mining rispettosi della privacy delle persone.

La ricercatrice guida il laboratorio “Pisa KDD Lab - Knowledge Discovery and Data Mining Laboratory”, un'iniziativa di ricerca congiunta con l'Università di Pisa e Isti-Cnr, fondata nel 1994 come uno dei primi laboratori di ricerca centrati sul data mining. Il focus della ricerca di Giannotti, si incentra sul social mining dai big data, cioè metodi per la comprensione e la previsione di fenomeni individuali e collettivi della nostra società interconnessa e globale sulla base di tecniche di Intelligenza Artificiale e di Big Data Analytics. Ha coordinato decine di progetti europei e collaborazioni industriali, ed è attualmente coordinatore di “SoBigData.eu”, l'infrastruttura di ricerca europea sui big data composta da un ecosistema di 32 centri di ricerca europei ed è "principal investigator" del progetto Erc su Explainable AI.

La scienziata, nel 2019, è stata nominata tra le 19 eccellenze mondiali femminili nel settore dei big data da Gregory Piatetsky-Shapiro, uno dei massimi esperti mondiali della scienza dei dati e fondatore di KDnuggets che la definisce: “…è una scienziata pioniera nel data mining orientato alla comprensione delle dinamiche della mobilità, nell’analisi dei social network, nell’elaborazione di tecniche di data mining che garantiscono la privacy”.