Coronavirus, 250mila mascherine sdoganate a Prato

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Prato e Pistoia, in linea con le disposizioni vigenti per far fronte all’emergenza sanitaria in atto, hanno effettuato un rapido sdoganamento di:

-150.000 mascherine sia di tipo 3 veli di uso non medicale, che di tipo FFP2, destinate all’Associazione "Uniti per la Provincia di Cremona ONLUS" per il contenimento della pandemia nelle strutture ospedaliere locali;

-100.000 mascherine del tipo 3 veli di uso non medicale, acquistate in Cina e da destinare ai servizi pubblici essenziali della Toscana.

La merce è arrivata in procedura di transito nella provincia di Prato per l’espletamento delle pratiche di importazione ed è stata tempestivamente messa a disposizione degli Enti destinatari.

Fonte: Ufficio stampa

