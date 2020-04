Coronavirus, ecco come contattare gli uffici comunali di Certaldo

Il Comune di Certaldo informa che, a seguito della chiusura al pubblico degli uffici comunali e dell’attivazione del telelavoro – misure previste dai decreti del Governo per ridurre il rischio di contagio da Covid-19 – è stato rimodulato anche l’orario di servizio dei dipendenti, con conseguente variazione dell’orario di sportello di alcuni servizi.

In particolar modo si segnala che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, il Protocollo, i Servizi Demografici (Anagrafe e Stato Civile), non effettueranno più orario pomeridiano e quindi risponderanno telefonicamente al pubblico da lunedì a venerdì con orario 9,00 – 12,30. Questi i contatti:

Ufficio Relazioni con il Pubblico e Protocollo: Tel. 0571 661276 – mail urp@comune.certaldo.fi.it

Servizi Demografici (Anagrafe e Stato Civile): Tel. 0571 661205 / 0571 661322 (anagrafe) 0571 661206 (Stato Civile) – mail anagrafe@comune.certaldo.fi.it

Da sottolineare che il servizio di sportello è telefonico, in quanto gli uffici non sono aperti al pubblico, se non per quelle attività che non possono essere rinviate né svolte a distanza, via mail o PEC, per le quali è comunque necessario concordare telefonicamente un appuntamento.

Nel ricordare che tutti gli uffici sono chiusi al pubblico, si raccomanda, in generale, di contattare gli uffici via e-mail o telefonicamente.

L’elenco aggiornato degli uffici con i relativi contatti è disponibile sul sito: www.comune.certaldo.fi.it

