Coronavirus: fermato per un controllo, aveva con sé 23 grammi di hashish

È stato fermato in via della Scala a Firenze per un controllo per verificare il rispetto dei divieti imposti dall'emergenza Covid-19, ma ha insospettito gli agenti per il forte odore di hashish che emanava dagli abiti. L'uomo, un 41enne originario della Costa D'Avorio, è stato perquisito: aveva con sé 23 grammi di droga e un coltello. È stato quindi denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e una per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere, oltre a una multa da 400 euro per essere uscito di casa senza un valido motivo.

