Coronavirus, i Canottieri di San Miniato stanno a casa ma non mollano

La Canottieri San Miniato nonostante il momento di grande difficoltà che il Covid-19 sta creando alla normale attività sportiva, si è organizzata in modo che non venga disperso il significato di aggregazione sociale oltre ai fattori formativi importanti per i ragazzi in via di sviluppo, e per i soci tutti.

Da subito dopo il blocco delle attività dovuto al decreto ministeriale del 11 marzo, il presidente Enzo Ademollo insieme agli allenatori ed istruttori hanno messo a punto un progetto che prevede la possibilità con adeguati strumenti di comunicazione on-line di far eseguire ai ragazzi una seria di esercizi tesi a mantenere il livello di allenamento accettabile, rispetto ai programmi federali in corso.

Per prima cosa si sono divisi in fasce di età, quindi i piccoli dagli 8 anni ai 12 anni, poi i ragazzi dai 13 ai 17 anni, gli atleti di livello superiore che si allenano per poter conquistare un posto nella squadra nazionale, e un altro settore quello dei ragazzi speciali (ragazzi con disabilità mentale). Ad ognuno di questi gruppi è stato assegnato uno o più istruttori allenatori:

- fascia di età 8-12 allenatore Francesco Wang

- fascia di età 13-17 allenatori Andrea D'Auria e Kristina Mugnai

- atleti evoluti allenatore Leonardo Antonini

- ragazzi speciali allenatore Angelo Sireci

Il supervisore del progetto è l'allenatore Leonardo Antonini

Fissate le date e gli orari, si collegano su un portale prefissato dove l'istruttore vede tutti e impartisce la lezione. Questo permette anche ai ragazzi di interagire con l'istruttore e anche fra di loro creando quella atmosfera anche se virtuale che non fa perdere il contatto con la nostra realtà sportiva.

Il dato importante è che nessuno si è tirato indietro, tutti partecipano con grande entusiasmo in attesa che si possa ritornare al nostro lago che ci manca veramente tanto.

Fonte: Canottieri San Miniato ASD

Tutte le notizie di San Miniato