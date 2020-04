Coronavirus in Valdera, nuove procedure per accedere ai servizi erogati dall'Asl

L'emergenza legata al Covid19 ha imposto la necessità di ripensare l'organizzazione delle attività di front-office (anche attraverso l'utilizzo dei servizi di posta elettronica e telefonici) al fine di evitare i contatti e gli accessi agli sportelli. Pertanto per le pratiche amministrative dell'Asl (l'azienda sanitaria locale) riguardanti la Prima scelta del medico/pediatra e l'iscrizione al Ssn (servizio sanitario nazionale) di cittadini italiani e stranieri, per il Rilascio e l'attivazione della Tessera sanitaria Team, per l'Accettazione di pratiche per ausili e protesi, e per il Rilascio di attestati di esenzione e fasce di reddito per il ticket, gli utenti dovranno rapportarsi con gli uffici attraverso il telefono o la posta elettronica. Qualora non sia possibile portare a termine la pratica telefonicamente o via mail, l’operatore concorderà un appuntamento allo sportello, nel presidio distrettuale, dove saranno garantite le necessarie condizioni di distanziamento.

In tal senso i contatti a cui fare riferimento sono: per telefono ai numeri 0587-273751, 0587-273753, 0587-273804 (il servizio è attivo dalle 8.00 alle 12.00, dal lunedì al venerdì), mentre via internet è possibile utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica serviziamministrativisportellivaldera@uslnordovest.toscana.it.

Se invece il cittadino-utente è già iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e deve cambiare il medico (per propria scelta o perché il rapporto medico/azienda è cessato o in cessazione a breve, ad esempio il medico va in pensione) in questo caso occorre inviare una mail a cambiomedico@uslnordovest.toscana.it. Si consiglia ai cittadini che devono effettuare questa operazione di consultare il sito internet dell'Asl Nord Ovest per verificare la documentazione da allegare alla richiesta. Si ricorda inoltre ai cittadini (soprattutto a coloro che hanno una maggiore dimestichezza con le nuove tecnologie) che essi stessi possono autonomamente effettuare il cambio del proprio medico di medicina generale e del Pediatra di Libera scelta, e presentare l'autocertificazione per l'esenzione (fasce di reddito) utilizzando le modalità on-line attraverso il portale Open Toscana e la smart App SmartSST di Regione Toscana.

Infine si avvisa che per prenotare esami ematici, visite specialistiche e di diagnostica strumentale, occorre contattare il numero telefonico 0587 273048 (nelle fasce orarie dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, e dalle 14.00 alle 17.00 dei giorni martedì e giovedì). Tale utenza telefonica è utile per la prenotazione dei prelievi ematici/esami di laboratorio sui punti prelievo di Bientina, La Rosa, Ponsacco, Pontedera (Via Colombo e Via Fleming) e Santa Maria a Monte.

La modalità di prenotazione dei prelievi a domicilio rimane invariata. Inoltre, limitatamente alla prenotazione di visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale, rimane attivo il servizio di callcenter di prenotazione telefonica già esistente: 050-995995 e 0588-91900.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa

