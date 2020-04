Coronavirus, Misericordia Empoli potenzia i servizi di accoglienza

Per offrire il massimo aiuto alle persone che si trovano in una situazione di difficoltà in questo periodo complesso, e fronteggiare l'emergenza sanitaria, la Misericordia di Empoli potenzia i servizi di accoglienza presso l'ex scuola materna in via Val d'Orme a Casenuove e al Centro Emmaus "Casa Albergo" di via Puccini a Empoli.