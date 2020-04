Da Trieste a Foiano della Chiana, ma era stato espulso dall'Italia: arrestato

I militari della Stazione di Foiano della Chiana insieme al personale della locale Polizia Municipale, nella giornata di ieri, 31 marzo, hanno controllato alcuni esercizi commerciali del territorio tra quelli che nonostante il particolare periodo sono regolarmente aperti perché commercializzano beni di prima necessità. All’interno di uno di essi hanno notato due cittadini di nazionalità albanese che alla vista dei militari mostravano segni di insofferenza.

Così alla richiesta di esibire i documenti e le autocertificazioni inerenti gli spostamenti necessarie a causa delle misure di contenimento in atto per l’emergenza Covid-19, hanno constatato che uno di essi proveniva da Trieste. Dai controlli più approfonditi i militari hanno accertato che il trentaduenne era gravato da un decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Chieti a seguito del quale era stato allontanato dal territorio nazionale nel novembre 2018. Risultando pertanto irregolare ed avendo fatto rientro nel territorio nazionale dopo esserne stato già espulso, per il giovane con alle spalle diversi precedenti di polizia è scattato l’immediato arresto.

