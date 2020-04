Dalla Cina al Franci, la Nantong University dona mascherine al Conservatorio di Siena

La generosità dell'Università di Nantong si tocca con mano anche al Conservatorio Rinaldo Franci di Siena. Grazie alla donazione dell'ateneo cinese all'Università di Siena, anche l'istituto musicale della città ha ricevuto le mascherine chirurgiche da mettere a disposizione del personale, dei docenti e degli studenti.

"Grazie di cuore all'Università di Nantong, che con questo significativo gesto dimostra una grande vicinanza alla nostra città e al nostro Conservatorio - commentano Miranda Brugi e Antonio Ligios, presidente e direttore del Franci - L'amore per il bello e per la musica saranno l'antidoto con cui insieme combatteremo questa difficile battaglia. Speriamo di poter rinnovare quanto prima il legame speciale che ci unisce alla comunità universitaria cinese con cui abbiamo intrapreso percorsi internazionali innovativi, come il double degree e la progettazione di scambi in ambito di produzione, didattica e ricerca”.

Fonte: Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci - Ufficio Stampa

