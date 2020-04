Donazioni alla Misericordia San Miniato per continuare le attività in emergenza Covid-19

Nei giorni scorsi la Misericordia di San Miniato ha ricevuto un grosso contributo in denaro dalla storica Compagnia Insigniti Cavalieri del Tau e di San Jacopo d'Altopascio e dall'associazione pensionati della Cassa di Risparmio di San Miniato.

Quanto elargito servirà per continuare a garantire le tante attività operative della Protezione civile che la nostra Misericordia sta portando avanti ogni giorno, in risposta a tutte le emergenze legate a questo momento straordinario.

Vorremmo ringraziare publicamente i responsabili e i presidenti di queste associazioni per il loro fonfamentale contributo oggi necessario come non mai. Un grazie immenso dal nostro Magistrato e da tutti i nostri confratelli impegnati sul campo.

Fonte: Misericordia di San Miniato

