Duemila mascherine donate al Comune di Vinci da Pellemoda e Hostage

Una seconda donazione di mascherine protettive è giunta oggi presso il Comune di Vinci. Si tratta di 2mila pezzi gentilmente messi a disposizione dall'azienda empolese Pellemoda e Hostage, rappresentata dagli amministratori delegati Azzurra e Giampaolo Morelli. Le mascherine sono state realizzate dalla stessa azienda che, in questa fase di emergenza sanitaria e di carenza di strumenti protettivi, ha riconvertito la propria linea produttiva solitamente impegnata nel settore dell'abbigliamento e della moda.

“Ringraziamo Azzurra e Giampaolo Morelli di Pellemoda per questa donazione - affermano il sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, e l’assessore alla Salute, Chiara Ciattini - Il sostegno del settore delle imprese è fondamentale in questa delicata fase di emergenza. Le 2mila mascherine saranno distribuite alla cittadinanza tramite l'aiuto delle associazioni di volontariato del nostro territorio. Per il momento, saranno consegnate 2 mascherine per ogni nucleo familiare”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

