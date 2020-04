Emergenza Coronavirus, l'Auser Empolese Valdelsa c'è: il lavoro dei volontari

Auser c’e’. In questo momento drammatico di emergenza sanitaria per la presenza del Coronavirus nel nostro paese, i volontari e le vontarie Auser del territorio Empolese Valdelsa, stanno cercando di mantene dei servizi di massima importanza sia per i soci ma anche per la popolazione stessa e sono un punto di riferimento all’interno delle comunità offrendo il loro prezioso valore della solidarietà.

Auser è attiva nel nostro territorio, in accordo con il comune, le unità sanitarie, la protezione civile ed anche in collaborazione con le altre associazioni, i nostri volontari si prendono carico delle persone fragili ed anziani soli, svolgendo azioni di aiuto e di sostegno, quale l’ascolto e la compagnia telefonica, spesa e medicinali portati a casa, consegna pasti ed accompagnamenti per visite private urgenti.

Le volontarie auser delle nostre sartorie stanno realizzando presso le loro abitazioni le mascherine di puro cotone che possono essere riutilizzabili dopo essere lavate, non per uso sanitario ma saranno utili e ci accompagneranno nei prossimi mesi. L’associazione e’ disponibile a consegnarle dietro richiesta. Essendo un associazione in prevalenza di anziani i servizii vengono svolti da volontari disponibili che coordinano i giovani Auser cosidetti (pony auser).

Se noi siamo aperti ed attivi nel nostro territorio lo dobbiamo ai volontari e alle volontarie che ringraziamo di cuore, perche’ con le loro azioni verso gli altri creano un rapporto sociale e di amicizia, testimonianza di inclusione e fratellanza

Daniela Tinghi

Presidente Auser territ0riale Empolese Valdelsa

