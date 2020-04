Emergenza coronavirus, le attività della giunta di Colle Val d'Elsa

Oltre trecentomila euro per la gestione dell’emergenza Covid-19 da destinare al finanziamento dell’acquisto di materiali e dispositivi di protezione individuali ma anche l’inserimento in bilancio di fondi per il sostegno alle attività produttive e commerciali, alle famiglie e alle associazioni del territorio. E’ quanto deciso dalla Giunta comunale in attesa delle ulteriori misure economiche previste dal Governo che si appresta a varare così un proprio pacchetto di misure che guardano anche al dopo-COVID-19 e alla ripresa delle attività dopo questo periodo di grande difficoltà.

In particolare, saranno destinati 100mila euro per il sostengo alle imprese, 50mila euro alle famiglie che si aggiungono a quanto già stanziato dal Governo, 30mila euro ad enti e associazioni. Per l’acquisto di materiali e servizi utili in questa fase emergenziale saranno destinati circa 130mila euro.

“L’obiettivo – spiega il Sindaco Alessandro Donati – è quello di ampliare le misure di sostegno e le tutele per le diverse realtà del territorio colligiano, per le famiglie e le associazioni impegnate in questo periodo nell’emergenza. Gli aiuti si aggiungeranno al contributo di 126.693 euro per la solidarietà alimentare destinato a Colle dal Governo. In queste settimane sono state molte le richieste che abbiamo ricevuto dalle fasce più deboli della popolazione, pensiamo così di dare prime risposte alle tante necessità che ci sono state rappresentate. Queste risorse vanno a sostenere lo straordinario lavoro prestato dagli operatori sanitari, dai volontari della protezione civile e delle associazioni di volontariato, dai dipendenti dell’amministrazione comunale di Colle, dalle forze di dell’ordine e dalla Polizia Municipale. Inoltre vogliamo decisamente pensare al futuro, alla difficile fase del post-coronavirus, proponendo misure di sostegno alle attività produttive e commerciali più colpite in questa fase”.

La Giunta sta lavorando per definire, in accordo anche con le altre amministrazioni comunali della zona, i criteri per individuare i nuclei familiari che avranno accesso alle risorse. Nei prossimi giorni verrà predisposta la modulistica necessaria per poter richiedere gli aiuti. Il Comune si avvarrà della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per la gestione e distribuzioni di queste risorse. È stata avviata, inoltre, la raccolta a livello comunale di fondi per solidarietà alimentari, aiuti a famiglie in difficoltà a causa del coronavirus, come previsto dall’ultima ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Chiunque voglia contribuire può fare un bonifico intestato al Comune di Colle di Val d’Elsa con causale Erogazione liberale per Emergenza Covid-19 art. 66 D.L. 18/2020. L’Iban sarà disponibile entro qualche giorno. Le donazioni sono defiscalizzate ai sensi dell’articolo 18 del decreto “Cura Italia”. Infine, non appena il Governo avrà chiarito l’eventuale data di rientro nelle scuole, verrà attivata la procedura per il rimborso delle somme già versate dalle famiglie per il servizio del trasporto scolastico. Per quanto riguarda invece le rette del nido comunale e della mensa scolastica non verrà ovviamente richiesto alcunché alle famiglie per il periodo di chiusura delle scuole. Sui tributi locali la Giunta delibererà la sospensione dei termini dei pagamenti in attesa anche di ulteriori nuove misure da parte del Governo.

Fonte: Comune di Colle di Val d'Elsa - Ufficio stampa

