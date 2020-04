Si sono registrati nuovi furti su auto in sosta a Firenze. Nella mattina di ieri (martedì 31 marzo) la polizia ha scoperto due vetture con i finestrini anteriori infranti in via Mannelli, vicino alla stazione di Campo di Marte. Gli abitacoli erano stati rovistati. Ben sette sono stati gli episodi analoghi nelle 24 ore precedenti, si sono verificati in altre zone di Firenze.

Tutte le notizie di Firenze