Giovanisì Live! Giovedì 2 aprile diretta sul servizio civile nelle botteghe della salute

Il nuovo bando dedicato al Servizio civile regionale nelle botteghe della salute,rivolto a 220 giovani toscani, sarà illustrato, in diretta Facebook, giovedì 2 aprile alle 12 sulla pagina di Giovanisì, con un nuovo appuntamento di Giovanisì Live! Il bando è attivo fino alle ore 14 del 20 aprile 2020.

Il nuovo appuntamento con Giovanisì Live! èuno degli strumenti che, in un momento di grande difficoltà dovuta all’emergenza Covid-19 Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, mette a disposizione dei giovani toscani per informarsi on line sulle opportunità attive e in attivazione.

Guarda la diretta

Per saperne di più

Fonte: Giunta Regionale

Tutte le notizie di Toscana