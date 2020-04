Medici Riccardi: Palazzo "enigmistico" per #Museichiusimuseiaperti

Il Palazzo enigmistico è l’iniziativa lanciata da Palazzo Medici Riccardi nell’ambito della campagna social #Museichiusimuseiaperti, a cui anche i Musei Civici Fiorentini hanno aderito per continuare a veicolare grazie alle tecnologie digitali la cultura e le bellezze della città in questo momento complicato.

L’appuntamento è tre giorni a settimana (lunedì – mercoledì – venerdì) su Facebook, dove chi lo volesse è sfidato a cimentarsi in tante attività giocose e divertenti, stando a casa ma rimanendo uniti dalla passione di riscoprire la storia della città di Firenze e dei personaggi che vi hanno impresso un segno indelebile.

Agli eventi legati a Palazzo Medici Riccardi e alla famiglia Medici che vi stabilisce la propria residenza

si ispirano i numerosi passatempi proposti, dai cruciverba al gioco del bersaglio, da indovina chi al vero o falso, offrendo l’opportunità per rituffarsi, attraverso uno dei luoghi che ormai da secoli connotano l’identità di Firenze, nel passato della casata che ha avuto un ruolo cruciale nel condizionare le sorti della città.

Per verificare il corretto scioglimento dei rebus e dei quiz, grazie a cui si potranno rispolverare giochi di società da cui solitamente ci si lascia intrattenere nei periodi di vacanza, specie d’estate, basterà andare sul sito del museo www.palazzomediciriccardi.it, dove sarà creata una sezione in cui si raccoglieranno, oltre alle soluzioni, anche i giochi pubblicati giorno per giorno.

